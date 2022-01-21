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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nden cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Rusya - Ukrayna gerilimi) Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz.

(Omicron varyantı) Olumlu daha da istikamette gelişmeler sağladı. Hastanelerimizde herhangi bir sorunumuz yok. Hastanelerde durumumuz pozitif, vaka olarak söylemiyorum." 

Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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