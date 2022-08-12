Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada," Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." dedi.

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