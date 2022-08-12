Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada," Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülke içinde ve dışında başarılara imza atan üniversitemizi yakından takip ediyoruz. Samimiyetle çalışan hocalarımızı tebrik ediyorum.

Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binasının ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük Üniversite kütüphanesini açıyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz

Kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneyle buluşturduk. Kitap sayısını da 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık.

İnanıyorum ki Medeniyet Üniversitesi'ndeki gençlik, yaradan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya devam edecektir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz

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