Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bayram sonrasında kontrollü normalleşme başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, salgın nedeniyle bayramın buruk geçtiğini dile getirerek, bayram sonrası kontrollü şekilde normalleşme sürecinin başlayacağını dile getirdi.

Mesajına," Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da, inşallah güzel günler bizi bekliyor” ifadesini kullanarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Ramazan Bayramı’nda, bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini ancak yeni dalgalar hâlinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından, kaçınılmaz olarak Türkiye’nin de etkilendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında, millete olan sorumlulukları gereği, sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını belirterek, Ramazan ayının büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçtiğini aktardı.

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında, aşı başta olmak üzere, salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun, zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

VATANDAŞLARA PANDEMİ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşa destek paketleriyle el uzattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

“Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen, sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah, onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye’yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi hâline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece-gündüz çalışıyoruz.”

"ÜLKEMİZE KİNLERİNİ KUSANLARI MİLLETİMİZİN İRFANINA HAVALE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan hemen her hadisenin gerisinde, Türkiye’yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğun inkâr edilemez bir gerçek olduğunun altını çizerek, “Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan fedakârlıkların, verilen emeklerin karşılığını alarak, hem salgının üstesinden gelecek hem de Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.