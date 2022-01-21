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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bölgeyi rahatsız edeceğini dile getirerek barışın egemen olması istediklerini söyledi. Erdoğan, Ukrayna ziyaretini anımsatarak," Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Sayın Putin ile ama telefon ama Rusya ziyareti ile görüşebiliriz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nden cuma namazını kıldıktan sonra yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanıu Erdoğan daha sonra ise gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Rusya - Ukrayna gerilimi)  Bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur.

OLUMSUZLUĞA DÖNÜŞMESİNİ KABULLENEMİYORUZ

Rusya'nın tabi alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, güç olarak en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. siyasi, askeri bazda ilişkiler gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile aynı şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Olumlu gelişmeleri biz Rusya - Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

BÖLGEDE BARIŞIN HAKİM OLMASINI İSTİYORUZ

Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Bu arada Sayın Putin ile ama telefonla, belki Rusya ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna gerilimi için flaş sözler: Barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz

KORONAVİRÜSÜN OMİCRON VARYANTI

 Şu anda Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında artış oldu belki ama olumlu gelişmelere geçiş hızlı oluyor. Hastanelerde sıkıntımız yok. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, gerek şehir gerekse diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti. Hastanelerdeki doluluk oranı da anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Endişemiz yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasında... Maske-mesafe-temizlik önemli. Ondan sonra niye böyle oldu dememek lazım. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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