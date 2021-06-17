Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleriSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değilGelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe puan durumu | 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere önemli açıklamalar: F-35 ve S-400 konusunda farklı bir adım beklemeyin dedimHDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?Gelinim Mutfakta Pırasalı Gül Böreği tarifi | Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında itirafta bulundu!Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerle sohbet toplantısında, kendisine yöneltilen 'normalleşme' sorunu yanıtladı. Erdoğan, aşılamada gelinen noktayı hatırlatarak "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunu yanıtladı.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Kritik NATO Zirvesinden Biden ile görüşmesine, Afganistan'da atılacak adımlardan Yunanistan'la ilişkilere kadar birçok başlıkta gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, kendisine yöneltilen "Son dönemde ülkemizde aşılamada bir ivme yakaladık. Kısıtlamalar esnetildi ama tam normalleşme ne zaman olur?" sorusuna da şu ifadelerle cevap verdi:

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

"Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz. Bu çalışma da devam ediyor. Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki Organize Sanayi Bölgelerinde de aşılar yapılıyor.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

Öğretmenlerde aynı şekilde aşılar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda vefat sayısı ciddi manada azaldı. Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. "Maskeleri ne zaman çıkaracağız?" sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun."

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT