Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna programının tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Putin ile Zelenskiy’i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette.

Putin’le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy’e belirttik. 'Telefon açtığınız anda hemen çıkar gelirim' dedi.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi. Temennim odur ki bu bölge barıştan, sulhtan ayrılmasın.

(Ukrayna-Rusya gerilimi) Şu anda Avrupa’da bu işi çözmeye yönelik lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden da bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi.

DOĞALGAZ SORUNU İDDİASI

Son dönemlerde bazıları 'doğal gaz artık sıfırı tüketiyor' diyor. Doğalgazın sıfırlanması, sıfırı tüketmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.

Irak’tan da doğal gaz noktasında Türkiye’ye bir arz olabilir. O da olursa daha farklı olacak. Ama bizim şu anda doğal gazda herhangi bir sıkıntımız yok.

KIŞ KARTALI HAREKATI

Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında 'herkes başının çaresine baksın' talimatı geçiyorlar. Hiçbiri kaçacak delik bulamayacak.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ

Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda uluslararası çabalara aktif katkılarımız var.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARI

Soru: Tüm dünyada enerji maliyetlerinin artmasının bizde de özellikle elektrik ve doğal gaz faturalarına bir yansıması oldu. Siz de vatandaştan gelen talep doğrultusunda elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranını değiştirdiniz. Acaba vatandaşa, küçük esnafa yansıyacak yeni bir düzenleme olabilir mi? Doğalgazda da benzer bir düzenleme olabilir mi?

Biz doğalgazda ve elektrikte zaten bu süreç içerisinde ciddi manada sübvansiyon yaptık. Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık. Şu an Avrupa'nın en ucuz doğalgazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 4'te 3'ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarife de Türkiye'deki hanelerin ortalama elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız.

Detaylar gelecek...