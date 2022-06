Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesinde "İdam" açıklaması!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te yaşanan orman yangını bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. "Büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette" diyerek bilgi veren Erdoğan, yangın çıkaranlarla ilgili cezaların tartışılması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı" ifadelerini kullandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları...

"21 Haziran'da Marmaris'te 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi.

95 araç, 576 personelle müdahale gerçekleştirildi.

İlk müdahaleyle yangının çok daha büyümesi engellendi. Tüm ekiplerimize canhıraş çalışmaları nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. "

SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangına ilişkin son durum hakkında bilgi vererek, "21 Haziran'da Muğla Marmaris'te başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20:10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Ben size yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti. 3 helikopter, 2 uçakla başlayan süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi" dedi.

Erdoğan, "1204'ü orman olmak üzere toplam 4 bin 587 personel görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. Toplam 1169 araç yangın süreci içinde görev yapmışlardır. 15'i uçak 46'sı helikopter, 61 hava aracı ile arkadaşlarımız yangında görev aldılar. Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile İsrail ve Romanya'dan yardım teklifi gelmiş, ihtiyacımız olmaması sebebiyle kendimiz bunları sürdürüyoruz. Azerbaycan'dan bir teklif yapıldı, 1 uçak, şu anda çalışmalarda yerini aldı. Bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle çalışmalar içinde yerini aldı. MSB, 6 helikopterle burada. Çalışmalarımız devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde bölgeye toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz, herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19'u taburcu edilmişlerdir" bilgisini verdi

Erdoğan, şöyle devam etti:

"131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Güvenli bölgelere geri dönüş yapmışlardır, büyük bir bölümü. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Karadan ve havadan çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek Vahit Bey, Gerek Süleyman Bey, Bakan Yardımcılarımız, hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Burada Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve MHP yerlerini aldılar, buradaki süreci sonuna kadar devam ettirdiler. Vatandaşlarımızı bu konulardan bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. Son anda 4 bin hektarı buldu, fakat şu an itibarıyla 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla, soğutmayla vs. bunları bir an önce küçültüp ekime başlayacağız. "

"CEZASI İDAM OLMALI"

"Caydırıcı bir ceza, ben de diyorum ki, ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyor, ormanlarla beraber hayvanlar da yanıyor. "