SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı ve yeni anayasa açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında Üsküdar'daki Hz. Ali Camii önünden gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aşı, Mısır-Türkiye ilişkileri ve yeni anayasaya ilişkin konuşan Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz." dedi.

AZINLIK CEMAATLERİ

Türkiye'deki azınlık cemaat gruplarıyla yaptığı iftardan sonra Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptığımız iftarda Türkiye'de herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden duymuş oldum. Kendilerinin memnuniyet duyması beni memnun etti. Her zaman destek vereceğiz. Demir Kilise'yi onlarla birlikte açtık" dedi.

AŞI TEDARİKİ MESELESİ

Aşı tedariki ve yerli aşıya ilişkin konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl ki Çin aşısı ile sürece başladık bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız. Sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeye planladığımız bu çalışma ile yerli aşımızı yapacağız. Bunu sadece ülkemizde kullanmak için değil tüm dünyada nerede bir talep varsa paylaşacağımızı da söylemiş olduk."

MISIR İLİŞKİLERİ

Mısır ilişkilerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, Mısır halkına karşı tavrımızın olumlu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliği yeniden kazanmak gayreti içerisindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat birimlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı bunu genişleterek devam ettireceğiz."

YENİ ANAYASA

MHP'nin sunduğu yeni anayasaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet beyle yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten bir çok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefetle de paylaşacağız. Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz." dedi.