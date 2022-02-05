Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrabzonspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mü oldu? Sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'a mı yakalandı? Eşi Emine Erdoğan'ın testi pozitif mi?Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıŞemse ne demek, TDK'ya göre Şemse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış töreninde konuştu, enflasyon mesajı verdi: " Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz"Süslü Korkuluk dizisinde çıkmaza girildi! Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un başrollerde olacağı diziye Acun engeli!Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Fatih Yiğit Şanlıtürk bonservisiyle Ümraniyespor'daEkolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." 

 

 

 

 

screenshot-2-001.jpg

SİYASİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından siyasi isimler geçmiş olsun paylaşımında bulundu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim, her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan  Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum.  Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:  Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum.Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız Sayın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Sayın Emine Erdoğan  Hanımefendi’ye eşimle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbimden şifa diliyoruz. Dualarımız sizinle.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım.  Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT