Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.



Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

SİYASİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından siyasi isimler geçmiş olsun paylaşımında bulundu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim, her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum.Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye eşimle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbimden şifa diliyoruz. Dualarımız sizinle.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…