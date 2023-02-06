Son dakika |Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremdeki can kaybını açıkladı! İşte il il hayatını kaybedenlerin sayısı...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada son durum hakkında bilgi verdi. Oktay, hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Genel Merkez'inde açıklamalarda bulunuyor. Fuat Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremdeki can kaybını açıkladı!

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere.

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz.

İL İL CAN KAYBI BELLİ OLDU

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can.

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var.

Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var.

Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremdeki can kaybını açıkladı!

"UZUN GÖRÜŞMELER OLMAMALI"

Haberleşmeyle ilgili ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. İhtiyaç olmadığı sadece iletişim bakımından görüşmeler olmalı. Uzun görüşmeler olmamalı. Haberleşmede problem yaşamıyoruz. 102 mobil baz istasyonu bölgeye gönderilmiştir. 2 iletişim aracı, 504 jeneratör bölgeye sevk edilmiştir.

Fatura, borç vb. nedenlerle hatları kapatılmış olanların hatları açılmıştır. TURKSAT da uyduları bölgeye sevk etmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremdeki can kaybını açıkladı!

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NDE YIKIM SÖZ KONUSU

Barınma itibarıyla gerek bölgelere çadır, battaniye sevkiyatı yapıldı, yapılıyor. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun Hastanesi eskiydi. İskenderun'daki hastanede bir yıkım söz konusu. Okullarımızın, yurtlarımız sapasağlam yerinde.

Havalimanlarıyla ilgili Hatay Havalimanı'nda bir sorun var. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Yardımlarla ilgili uçuşlar devam etmekte. 78 artçı Deprem oldu. Artçı depremler asıl büyük depremden sonra tehlikeli olanlardır.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz.

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