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  3. Son dakika | CumhurbaşkanıErdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Son dakika | CumhurbaşkanıErdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Son dakika | CumhurbaşkanıErdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." 

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ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmeneli olan Bayraktar, Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak bilinir.

Özdemir Bayraktar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Özdemir Bayraktar kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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