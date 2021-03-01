SON DAKİKA! Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat!

Son dakika haberi... Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

21 Aralık 2018 tarihinde, Uğur Dündar'ın dunduğu Halk Arenası isimli programa katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince yargılanan ünlü sanatçılar, ilk duruşmanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak haklarında, haftada bir gün, kendilerine en yakın polis karakoluna giderek imza vermeleri ve yurt dışına çıkış yasağı kararları verilmişti.

SON DAKİKA! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis şoku!

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