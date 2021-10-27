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Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü! Birçok konu ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Görüşmede, Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler, Kovid-19 salgını ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü! Birçok konu ele alındı

Cumhurbaşkanlığından Kalın - Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, Covid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanısıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedilerek," Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu." denildi.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Afganistan'daki son durumunda masaya yatırıldığı görüşmede, Afganistan’da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların biran önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulandı. Türkiye ve ABD’nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği belirtildi. 

NATO MÜTTEFİKİ OLMANIN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

KARABAĞ VE KAFKASLARDAKİ SON DURUM

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar’daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı

Tayfun Altuntaş
Editör
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