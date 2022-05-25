Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO görüşmesi ardından açıklama! "Terör örgütleri arasında fark yok"

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç heyetleri ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ülkeler için de NATO için de tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin 70 yıllık NATO tarihinde NATO ilkelerine yönelik çok ciddi bir rolü vardır. NATO bir güvenlik birlikteliğidir, üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli.

Toplantıda teröristlerin iadesini gündeme getirdik.

Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında dahi PKYD/YPG'nin terör listesinde olduğu açık.

1999 senesinde NATO üyelik şartlarıyla ilgili ilkeler belirlenmişti. 1999'dan beri üye olan ülkeler bu pressiplere göre üye oldu. Bizim beklentimiz bu kuralların uygulanmasıdır. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin olduğu bir ortamda bu üyeliklerin gerçekleşmesi mümkün değil.

Üzerinde uzlaşılan bir mutabakat yok. Bir sonraki toplantıya NATO dahil olacak mı?

Bu toplantıdan sonra bir müzakere metni çıkmadı. Yeni toplantının tarihi belli değil. Şimdi verdiğimiz mesajları aldılar. Kendi liderlerine ilettikten sonra bize geri dönüşlerine göre yol haritamızı çizeceğiz.

Türkiye'nin NATO zirvesine kadar bir telaşı yok. Ancak karşı tarafın bir telaşı var. Bir sonraki görüşme liderler zirvesinde mi olacak?

Tüm alternatifler mümkün. Bakanlar düzeyinde görüşmeler olabilir, liderler seviyesinde bir görüşme olabilir. Muhataplarımızın önerileri doğrultusunda şekillenecek.

Savunma sanayi ürünlerine yönelik amborgo kaldırılacak mı?

Savunma sanayi ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir tavır gördük. Müttefiklerin birbirlerine amborgo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Bu ancak ittifakı zayıflatır.