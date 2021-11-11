Son dakika | Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğünün kamera kaydı alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu

Son dakika...Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayımlanan 27 Nisan 2021 tarihli genelgede "İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği" ifadesi yer alıyordu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ

Tartışma konusu olan genelge hakkında karar veren Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün polislerin olduğu olaylarda video çekilmesinin engellenmesi konusunda yayımladığı genelgenin durdurulması yönünde karar verdi. Alınan karar oy birliğiyle alındı.

KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Kararın gerekçesinde haberleşme hürriyetinin kısıtlandığı ifade edilirken temel hak ve hürriyetlerin sadece kanunlarla sınırlandırabileceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi şöyleydi: