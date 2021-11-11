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  3. Son dakika | Danıştay'dan Emniyet Genel Müdürlüğünün kamera kaydı alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu

Son dakika | Danıştay'dan Emniyet Genel Müdürlüğünün kamera kaydı alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu

Son dakika... Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün polislerin olduğu olaylarda video çekilmesinin engellenmesi konusunda yayımladığı genelgenin durdurulması yönünde karar verdi. Söz konusu karar oy birliğiyle alındı.

Son dakika | Danıştay'dan Emniyet Genel Müdürlüğünün kamera kaydı alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu

Son dakika... Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün polislerin olduğu olaylarda video çekilmesinin engellenmesi konusunda yayımladığı genelgenin durdurulması yönünde karar verdi. Söz konusu karar oy birliğiyle alındı.

Kararın gerekçesinde, "Emniyet Genelgesiyle haberleşme hürriyeti kısıtlanmıştır. Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir" ifadeleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayımlanan 27 Nisan 2021 tarihli genelgede "İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği" ifadesi yer alıyordu. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi şöyleydi:

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Tayfun Altuntaş
Editör
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