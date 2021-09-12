Son dakika: Deniz Baykal öldü mü? Sosyal medyada iddialar var

1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini yürüten ve birçok hükûmette yer alan Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Biz de bunun üzerine Deniz Baykal öldü mü? sorusunun yanıtına yer verdik...

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik tweetler atılmaya başlanması üzerine herkes Deniz Baykal'ın ölüp ölmediğini merak etmeye başladı. 'mstselanik' kullanıcı adlı hesabın "Deniz Baykal mı ölmüş?" şeklinde paylaşım yapması sonucunda iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar ise Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor.

Baykal'ın ailesi ve CHP'den henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

1938 Antalya doğumlu, Türk avukat ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurucusu ve başkanıdır. CHP başkanı olarak 5 kez seçimlerde başbakan adayı olmuş ancak başbakanlık koltuğuna oturamamıştır. 37., 42. ve 52. hükümetlerde yer almış, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır. Deniz Baykal, 2010yılının mayıs ayında medya tarafından açıklanan ve kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli gizli kamera kayıtları ile ilgili haberlerin ardından, 10 Mayıs2010 tarihinden istifa ederek CHP’deki görevinden ayrıldı.

Kafkasya göçmeni Hüseyin Hilmi Bey ile Mısır göçmeni(aslen Giritli olduğu iddia edilir) Feride Hanım'ın oğlu olan Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl ABD' de kaldı ve Colombia ile Berkeley üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Deniz Baykal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?