Denize atılan göçmenlerden 20'si hayata gözlerini yumdu!

Doğu Afrika'nın Cibuti ülkesinde meydana gelen olayda 80 göçmenden 20'si hayatını kaybetti. Göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından denize atıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Yemen'e giden kaçakçı teknesinde 80 göçmenin denize atıldığı ve 20 göçmenin hayatını kaybettiği olayda Abdiker, bu olayın son 6 ayda yaşanan 3. benzer olay olduğunu dile getirdi.