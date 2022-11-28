SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!

SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

YAYINLAMA
Google News
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!

SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuştu! "Bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuştu! "Bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir"
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
Terör örgütü DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı!
MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
MSB açıkladı: 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
Son Haberler
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Pervin Buldan'ın kızı annesini öyle bir vaziyette kayda aldı ki! HDP'li vekil içtikten sonra kızının kalbini paramparça etti! Hepsini yayınladı...
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var