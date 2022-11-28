SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın!
SON DAKİKA | Denizli Pamukkale'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
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