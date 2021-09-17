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  3. Son dakika! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Raathanesi'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımda Denizli'nin Çal ilçesinde derinliği 9.8 olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunun bilgisi verildi. 

AFAD ise sosyal medya hesabı twitter üzerinde depremin şiddetini 3.7 olarak belirledi. Denizli'nin Çal ilçesinin iki gün üst üste 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde depremle sarsıldığı biliniyor.

 

 

 

 

 

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