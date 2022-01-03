Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi

Son dakika haberi... Altaş Denizlispor'da oyuncular ve teknik ekipte belirti görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanının koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı ifade edildi.

DENİZLİSPOR, 8 OCAK'TA BANDIRMASPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

DENİZLİSPOR, SERİ PENALTI ATIŞLARI SONRASI GALATASARAY'I KUPADA ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor normal süresi 3-3 biten mücadele sonucuda sarı-kırmızılıları seri penaltı atışları sonrasında elemişti.

Yaşanan bu gelişme sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir hayli moralinin bozuk olduğu belirtildi.

BASKETBOL TAKIMINDA DA 6 KORONAVİRÜS VAKASI

Denizli'nin ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.