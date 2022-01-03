Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi
Son dakika haberi... Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkanların sayısı 15'e yükseldi.
Son dakika haberi... Altaş Denizlispor'da oyuncular ve teknik ekipte belirti görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanının koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı ifade edildi.
DENİZLİSPOR, 8 OCAK'TA BANDIRMASPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK
Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.
DENİZLİSPOR, SERİ PENALTI ATIŞLARI SONRASI GALATASARAY'I KUPADA ELEMİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor normal süresi 3-3 biten mücadele sonucuda sarı-kırmızılıları seri penaltı atışları sonrasında elemişti.
Yaşanan bu gelişme sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir hayli moralinin bozuk olduğu belirtildi.
BASKETBOL TAKIMINDA DA 6 KORONAVİRÜS VAKASI
Denizli'nin ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.