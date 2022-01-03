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  3. Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi

Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi

Son dakika haberi... Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkanların sayısı 15'e yükseldi.

Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi

Son dakika haberi... Altaş Denizlispor'da  oyuncular ve teknik ekipte belirti görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanının koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan kişilerin  izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı ifade edildi.

DENİZLİSPOR, 8 OCAK'TA BANDIRMASPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

Son dakika | Denizlispor'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 15'e yükseldi

DENİZLİSPOR, SERİ PENALTI ATIŞLARI SONRASI GALATASARAY'I KUPADA ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor normal süresi 3-3 biten mücadele sonucuda sarı-kırmızılıları seri penaltı atışları sonrasında elemişti.

Yaşanan bu gelişme sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir hayli moralinin bozuk olduğu belirtildi.

BASKETBOL TAKIMINDA DA 6 KORONAVİRÜS VAKASI

Denizli'nin ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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