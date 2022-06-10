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Son dakika! Depolar artık dolmayacak! Benzine yeni zam!

Son dakika! Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 11 Haziran 2022 tarihi itibariyle benzine 2 lira 98 kuruş zam geliyor.

Son dakika! Depolar artık dolmayacak! Benzine yeni zam!

Son dakika! 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorine gelen 1,93 TL fiyat artışı yeni zammı da beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11 Haziran 2022 tarihi itibariyle benzine 2 lira 98 kuruş zam geliyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca veriliyor. 

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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