Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli RasathanesiSon dakika : Ege Denizinde 5.3 büyüklüğünde depremSultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunulduKayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralıReal Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardıSomali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardıİzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradıYemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştıOzan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi konularını araştırılıyor. İşte detaylar...

Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale başta olmak üzere çok sayıda ilimizde de hissedildi. Depremin ardından son depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi  konularını araştırıyor. İşte detaylar... 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT