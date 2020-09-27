Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi
Ege Denizi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi konularını araştırılıyor. İşte detaylar...
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale başta olmak üzere çok sayıda ilimizde de hissedildi. Depremin ardından son depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız