Son dakika depremler... Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale başta olmak üzere çok sayıda ilimizde de hissedildi. Depremin ardından son depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Son depremler AFAD |Son depremler Türkiye Kandilli Rasathanesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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