Son dakika| Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki cami saldırısına sert tepki: Alçaktır, korkaktır

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik saldırıyı kınadığını ifade ederek,"1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır." dedi.

Bahçeli paylaşımında "Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır." ifadelerini kullandı.

"KANIMIZ HALA YERDEDİR, BEDELİ ELBETTE ÖDETTİRİLECEKTİR"

Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir."

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