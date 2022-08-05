Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması! "Asılsızdır!"

Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı KPSS'ye ilişkin açıklamada bulundu. DDK Başkanı Arıncı, "KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması! "Asılsızdır!"

Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması! Asılsızdır!

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında çıkan sorularla aynı olduğu belirlenmişti. Söz konusu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat vermişti.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan," Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması! Asılsızdır!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alınmış yerine ise Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı.

Ayrıca Yediiklim Yayınevi’nde polis ekipleri arama yapmış ve bazı dokümanları incelemek için el koymuştu.

Tüm bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada sınavın iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması! Asılsızdır!

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