SON DAKİKA! DGS soru ve cevapları yayımlandı! DGS 2021 soruları ve cevapları PDF tamamı!

Son dakika... ÖSYM, 2021-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’unu adayların erişimine açtı.

2021-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Yanıtları (% 10)

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı DGS'nin sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak.

SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

DGS sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden puanlarınızı öğrenebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

DGS puanları sınav sonucunda hesaplanan sözel ile sayısal puanlardan elde edilmektedir. Aynı zamanda 2 yıllık eğitiminden elde edilen akademik not ortalamaları da elzemdir. Hesaplanan bu başarı puanları belli olan kat sayılar ile çarpılır ve tüm bu puanların toplamı ile gerçek puan elde edilmektedir.

Sınav testlerinden alınan puanlar hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel standart puanlar ön planda tutulmaktadır. Ayrıca ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılmaktadır. Adayların yerleştirilmesinde esas alınan DGS puanları da tüm bu puanlar toplanarak hesaplanmaktadır.