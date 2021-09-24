Son dakika | Din Kültürü dersinde Alevi sorgusu iddiası! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

Son dakika... Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin 20 Eylül'deki derste "Alevi öğrenciler parmak kaldırsın" dediği daha sonra öğrencilere soru sorduğu iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin de bu durumu velilerine söylediği ifade edildi. Veliler durum hakkında şikayette bulunurken okul yönetiminin bir adım atmadığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar kamuoyunda tartışmalara neden olurken Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada," Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te söz konusu olay hakk

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." dedi.

"İNCELEMELERİN SONUCU BEKLENMELİDİR"

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen diyaloğun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Çelik," Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi - Sünni kardeşliği hakkında bir sözünü anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."

"İNCELEMELERİN SONUCU BEKLENMELİDİR"

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen diyaloğun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Çelik," Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi - Sünni kardeşliği hakkında bir sözünü anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."