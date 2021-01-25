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  3. Son dakika... Diplomatik kaynaklardan iştikşafi görüşmelere için açıklama

Son dakika... Diplomatik kaynaklardan iştikşafi görüşmelere için açıklama

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımlar ele alındığını ifade edildi.

Son dakika... Diplomatik kaynaklardan iştikşafi görüşmelere için açıklama

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan Türkiye ile Yunanistan arasında bugün gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME ATİNA'DA

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Son dakika... Diplomatik kaynaklardan iştikşafi görüşmelere için açıklama

İBRAHİM KALIN: TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜNDÜR

Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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