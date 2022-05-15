Son dakika | Dışişleri Bakanı Çacuşoğlu'ndan NATO açıklaması! "Terör destekçisi ülkelerin üyeliğini kabul etmiyoruz"

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun açık kapı bırakmasına karşı olmadıklarını ancak terör destekçisi ülkelerinin üyeliklerini kabul etmediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız ve endişelerimiz gayet meşrudur. NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"

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