Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki: Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonları yönelik ifadeleri ve ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması hakkında değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor.

PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.

Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın"

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini (çekilme kararını) bir yıl daha uzattı.

Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulundu. ABD Başkanı, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini belirtti.