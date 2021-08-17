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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil

Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Afganistan'da) Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil

Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz.

Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."

Detaylar gelecek...

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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