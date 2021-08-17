Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil
Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"(Afganistan'da) Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil
Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz.
Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."
Detaylar gelecek...
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