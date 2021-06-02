SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile İsrail ilişkileri ele alınarak, sağlıklı iletişim için İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" dedi.
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