SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli! Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile İsrail ilişkileri ele alınarak, sağlıklı iletişim için İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" dedi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü