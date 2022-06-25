Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik hamle! ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı gibi birçok konu ele alındı.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı. (AA)