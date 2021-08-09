Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: Yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadeledeki son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir.

400 KONTEYNER GETİRİLDİ

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için AFAD 400 geçici yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız. "