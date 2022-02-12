TV8 canlı yayın Survivor All Star 19. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izleTRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 51. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeHaymana Mandası ne demek, TDK'ya göre Haymana Mandası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral bebek heyecanını paylaştı! "Çok güzel bir duygu"Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna krizi hakkında flaş açıklama! "Hepimizin huzurunu bozar"Son dakika: 12 Şubat 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuWeb Programcılığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMedipol Başakşehir 2 – 0 Gaziantep | Maç sonucu, özetiGalatasaray – Kayserispor maçı canlı izle | Galatasaray – Kayserispor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize olumlu yansıyacak!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna krizi hakkında flaş açıklama! "Hepimizin huzurunu bozar"

Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna krizi hakkında flaş açıklama! "Hepimizin huzurunu bozar"

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna krizi hakkında flaş açıklama! "Hepimizin huzurunu bozar"

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin CNN TÜRK'te açıklamalarda bulunuyor.

"Belarus'tan görüştüğümüz kaynaklar saldırı istihbaratını reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız gerekiyor. Panik yaratan açıklamalar dikkatli şekilde yapılması gerekiyor. Bizim derdimiz Ukrayna'da çatışmayı önlemek. Ukrayna'da herhangi bir gerginlik hepimizin huzurunu bozar."

AYRINTILAR GELECEK...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT