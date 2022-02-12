Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna krizi hakkında flaş açıklama! "Hepimizin huzurunu bozar"

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin CNN TÜRK'te açıklamalarda bulunuyor.

"Belarus'tan görüştüğümüz kaynaklar saldırı istihbaratını reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız gerekiyor. Panik yaratan açıklamalar dikkatli şekilde yapılması gerekiyor. Bizim derdimiz Ukrayna'da çatışmayı önlemek. Ukrayna'da herhangi bir gerginlik hepimizin huzurunu bozar."

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