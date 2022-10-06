Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görevleri tebliğ etti! Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Buna göre eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar görevlendirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görevleri tebliğ etti! Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görevleri tebliğ etti! Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu

Metin Feyzioğlu

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay,

Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan,

Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu,

Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca,

Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı,

Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım,

Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel,

Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı,

Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar,

Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak,

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder,

Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör,

Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak,

Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir,

Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin,

Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli,

Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç,

Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran,

Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen,

Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür,

Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu,

Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça,

Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu,

Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç,

Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan,

Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç"

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