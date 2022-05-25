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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail kararı!

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail kararı!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı :İsrail ile karşılıklı Büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail kararı!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile karşılıklı Büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldıklarını açıkladı...

Çavuşoğlu "BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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