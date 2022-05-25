Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail kararı!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı :İsrail ile karşılıklı Büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık.
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile karşılıklı Büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldıklarını açıkladı...
Çavuşoğlu "BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir." ifadelerini kullanmıştı.