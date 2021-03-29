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  3. SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan'a kimlikle sehayat 1 Nisan'da başlıyor!

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan'a kimlikle sehayat 1 Nisan'da başlıyor!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Azerbaycan ile yapılan seyahat protokolünün tamamlandığı ve 1 Nisan itibarıyla iki ülke arasında seyahatlerin kimlikle gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan'a kimlikle sehayat 1 Nisan'da başlıyor!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

"İKİ ÜLKE BAKIMINDAN DA SONUÇLANMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan'a kimlikle sehayat 1 Nisan'da başlıyor!

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

"KARDEŞLİK BAĞLARINI PEKİŞTİRECEK"

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan'a kimlikle sehayat 1 Nisan'da başlıyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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