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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türk heyet Kahire'ye gidiyor

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türk heyet Kahire'ye gidiyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türk heyet Kahire'ye gidiyor

Son dakika haberi... Türk heyeti, 5 Mayıs Çarşamba ve 6 Mayıs Perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

 Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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