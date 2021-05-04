Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türk heyet Kahire'ye gidiyor Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

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Son dakika haberi... Türk heyeti, 5 Mayıs Çarşamba ve 6 Mayıs Perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır." Berkem Temizel Gece Editörü