Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütleri için somut adım olmadan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğinde ilerleme olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'mın NATO üyelik başvuruları bağlamında terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildi. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarında taviz vermeyeceğinin altı çizildi. Dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine dikkat çekildi." ifadeleri kullanıldı.