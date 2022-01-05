2022 İstanbul Gelişim Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202790498Pozitif vakalarda karantina süresi değişti mi? | Pozitif vaka karantina süresi kaç gün?Son dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Vaka sayıları artıyor!Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandıBeşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı canlı izle | ATV canlı yayın izle linkiMasterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 5 Ocak 2022 Çarşamba2022 İstanbul Gelişim Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202790357Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...Son dakika: 5 Ocak 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuStar TV canlı yayın Annemizi Saklarken 5. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm YouTube izle
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak Cuma günü Moskova'da yapılacağı belirtildi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin yapılacağı tarihi duyurdu.

Dışişleri Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak Cuma günü Moskova'da yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

SERDAR KILIÇ, ERMENİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç, 28 Mart 1958 tarihinde, Samsun'da doğdu. TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Son olarak 2014-2021 yılları arasında Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

Serdar Kılıç hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....

{TITLE_STRIP}Serdar Kılıç kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT