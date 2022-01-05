Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İşte Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri arasındaki ilk toplantının tarihi...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin yapılacağı tarihi duyurdu.

Dışişleri Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak Cuma günü Moskova'da yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

SERDAR KILIÇ, ERMENİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç, 28 Mart 1958 tarihinde, Samsun'da doğdu. TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Son olarak 2014-2021 yılları arasında Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

Serdar Kılıç hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....

Serdar Kılıç kimdir?