Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

Türkiye ile Mısır arasında 5 Mayıs'ta başlayan görüşmelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığından görüşmelere ilişkin yapıla açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır."

ERDOĞAN: MISIR HALKIYLA TÜRK MİLLETİNİN AYRI OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mart 2021'de Mısır ile başlayan diplomatik temaslar hakkında," Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.