Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!Afyon'da deprem mi oldu? Afyon neden sallandı 31 Ağustos 2021?Eskişehir'de deprem mi oldu? Eskişehir neden sallandı 31 Ağustos 2021?Ankara'da deprem mi oldu? Ankara neden sallandı 31 Ağustos 2021?Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde depremDemir Kadın Neslican filminin yıldızı Naz Çağla Irmak, Sarp Levendoğlu ile aşk yaşıyor!Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeux'a transfer oldu!Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Covid-19 sebebiyle bir doktor daha hayatını kaybetti!Çaykur Rizespor başkanı Tahir Kıran kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye - Mısır heyetlerinin Ankara'da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

Türkiye ile Mısır arasında 5 Mayıs'ta başlayan görüşmelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığından görüşmelere ilişkin yapıla açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır."

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

ERDOĞAN: MISIR HALKIYLA TÜRK MİLLETİNİN AYRI OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mart 2021'de Mısır ile başlayan diplomatik temaslar hakkında," Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye - Mısır heyetleri Ankara'da görüşecek

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT