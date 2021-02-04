Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Boğaziçi Üniversitesi tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından süren protestolara ilişkin ABD'den yapılan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu ifade edilerek," Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır." denildi.

"SÖZ KONUSU ÇEVRELERİ UYARIYORUZ"

"Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamanın devamında, ABD'de senato binasının basılmasının ardından güvenlik güçlerinin uyguladığı sert müdahaleye atıfta bulunularak şunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde de “gelişmiş” demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır. Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

Türkiye, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermekte olup, bununla birlikte terör örgütleri ve terörle iltisaklı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadelesini sürdürmekte de kararlıdır."

NE OLDU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin olarak “Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz” dedi. Price, “Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.