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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Son dakika haberi...  Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulunuldu.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’taki saldırılara ilişkin yapılan açıklama:

"Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.

Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

13 Ocak Perşembe günü hükümet binaları ve elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın yaralanmıştı.

Saldırı sonrası Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat’ın merkezindeki Yeşil Bölge’ye füzeyle “terör saldırısı” düzenlendiği ifade edilmiş, yerel basına yansıyan haberlerde ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı aktarılmıştı.

Öte yandan bugün, Bağdat'ın Azamiye bölgesindeki parti binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonucu binada hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Ayrıca bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mehdi Abdulkerim Feyli'ye suikast girişimi düzenlendiği, Feyli'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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