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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanına düzenlenen suikaste ilişkin açıklama

Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı kınadı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanına düzenlenen suikaste ilişkin açıklama

Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikast kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

NE OLMUŞTU?

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'da tartışmalara neden olan başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, görevine Şubat 2017'de resmi olarak başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürmüş, muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.

7 Temmuz'da Haiti Devlet Başkanı Moise, Başkent Port-au-Prince'deki evinde , kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti, Moise'nin eşi ise olayda yaralandı. 

Başkan Moise görev süresi dolmasına rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almasıyla tepki çekmişti.

{TITLE_STRIP}Haiti Devlet Başkanı Moise, silahlı saldırıda öldürüldü

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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