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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Suriye Demokratik Konseyi ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Suriye Demokratik Konseyi ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin güdümünde olan “Suriye Demokratik Konseyi” ile yaptığı görüşmeleri kınadı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Suriye Demokratik Konseyi ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.

Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Suriye Demokratik Konseyi ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Söz konusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye’nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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