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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı tarafından Tunus'taki darbe girişimi hakkında yapılan açıklamada, "Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." denildi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Tunus açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

{TITLE_STRIP}Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

{TITLE_STRIP}Tunus'ta siyasi darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Said yönetime el koydu! Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu...

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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