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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşları için açıklama: Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşları için açıklama: Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının evlerinde veya güvenli yerlerde kalmalarını istedi. Bakanlık, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını açıkladı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşları için açıklama: Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna hava sahasının kapalı olduğu anımsatılan açıklamada ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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