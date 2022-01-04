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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışması

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışması

Son dakika haberi... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yazılı açıklama yayımlayarak Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine verdiği yanıt şu şekilde:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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