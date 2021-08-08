Son dakika! Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan "umre" açıklaması: Türkiye'den ziyaretçi alınmayacak:

Son dakika açıklaması: Diyanet İşleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Suudi Arabistan tarafından yapılan umre açıklamasının üzerine bir güncelleme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini açıkladı.

İşte Diyanet tarafından yapılan açıklama:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."